2019-03-04T08:10:43+03:00
Происшествия

Под Тольятти поймали братьев-наркосбытчиков с крупной партией мефедрона

Молодые люди распространяли психотропные вещества с помощью закладок
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Суд отправил парней под арестСуд отправил парней под арестФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Ставропольском районе полицейские задержали двух братьев-наркосбытчиков. При осмотре их автомобиля «Лада Приора» стражи порядка нашли 249,25 г мефедрона.

- Было установлено, что задержанные — ранее не судимые уроженцы Калужской области 22-х и 24-х лет — сбывали наркотики через закладки. Полицейские нашли несколько тайников на территориях Ставропольского района и Ульяновской области, в которых хранились более 990 г наркотиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Братьям грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время молодые люди находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Утевской водитель Mercedes сбил насмерть девушку
Обвинили в отсутствии денег: в Самаре водитель и кондуктор со скандалом вытолкали пассажира из автобуса
В Сызрани обрушился балкон второго этажа жилого дома
В Самарской области суд оправдал студента, который украл из машины сумку с долларами
В Самаре 18 трамваев начнут ездить без кондуктора
Надежда есть: в Самаре продолжают искать таинственно пропавшую Лину Сторожеву
Авария под Самарой: женщина на "Шевроле" попала под КамАЗ
Не нужно полагаться на удачу: под Тольятти в метель заблудились два рыбака
В Тольятти крыша «хрущевки» обвалилась под тяжестью снега
В Самарской области два человека чуть не погибли, спасая снегоход
В Самаре прошел митинг против мусорной реформы и сокращений на заводах
В Тольятти в аварии с участием такси пострадала двухлетняя девочка
В Самаре на Южном шоссе женщина на «Опель Мокка» влетела в «Ниву 4х4»
«Мы в них не сомневались»: в «Крыльях Советах» довольны дебютом новичков
Гидрометцентр: в Самарской области впервые за 20 лет выпало так много снега
«Ошиблись при смене»: тольяттинская «Ладья» проиграла «Стальным Лисам»
Теплоэнергия, отходы, управляющие компании: региональный министр ЖКХ обсудит с жителями Самары острые вопросы
В Жигулевске местные жители во время ссоры случайно убили своего приятеля
В Октябрьске автоледи устроила ДТП с двумя иномарками
В Самаре в районе завода Тарасова произошел пожар