Под Тольятти поймали братьев-наркосбытчиков с крупной партией мефедрона

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-04T08:10:43+03:00

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В Ставропольском районе полицейские задержали двух братьев-наркосбытчиков. При осмотре их автомобиля «Лада Приора» стражи порядка нашли 249,25 г мефедрона.

- Было установлено, что задержанные — ранее не судимые уроженцы Калужской области 22-х и 24-х лет — сбывали наркотики через закладки. Полицейские нашли несколько тайников на территориях Ставропольского района и Ульяновской области, в которых хранились более 990 г наркотиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Братьям грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время молодые люди находятся под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU