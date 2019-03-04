Самарская область получит из федеральной казны 550 млн рублей на реконструкцию цирка

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-04T11:18:48+03:00

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В деле с реконструкцией цирка имени Попова на улице Молодогвардейской в Самаре наметились подвижки. Министерство культуры РФ выделит Самарской области 550 миллионов рублей на проведение ремонтных работ в здании. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Владимир Мединский лично пообещал мне, что деньги будут выделены. Но этой суммы мало. Объект федеральный, область не может нести такие большие траты. Поэтому сейчас идет работа с Минфином РФ о предоставлении дополнительных средств, - рассказал народный избранник.

Напомним, что разговоры о реконструкции самарского цирка идут уже давно. Ранее планировалось, что его обновят к чемпионату мира по футболу 2018 года. Потом этот срок несколько раз переносился, и в итоге деньги, предусмотренные на реконструкцию цирка, отозвали. По предварительным данным, проект реконструкции здания оценивается в 900 миллионов рублей. Недавно жители начали жаловаться, что состояние цирка очень «уставшее»: с потолка течет вода, да и в целом зданию требуется срочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU