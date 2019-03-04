Воды нет уже сутки: в Самаре напротив ТЦ «Аврора» прорвало трубу
В Железнодорожном районе Самары уже сутки борются с коммунальной аварией. В воскресенье, 3 марта, там напротив торгового центра «Аврора» прорвало трубу диаметром 200 мм. В результате начало затапливать цокольный этаж здания. Не повезло и жителям дома № 36 на улице Аэродромной. У них до сих пор нет холодной воды.
- Сколько можно ремонтировать?! Люди уже сутки без воды. Остается только снегом умываться, - негодует один из местных жителей.
По словам сотрудников Самарских коммунальных систем, которые уже раскопали приличную яму перед входом в ТЦ и перегородили часть дороги, участок очень сложный и требует много времени на ремонт. Скорее всего, работы будут вестись всю ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU