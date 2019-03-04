Воды нет уже сутки: в Самаре напротив ТЦ «Аврора» прорвало трубу

СЕГОДНЯ 19:19 2019-03-04T19:19:02+03:00

Жителям дома на Аэродромной отключили холодную воду 3 марта и до сих пор ее не вернули Фото: Архив "КП"

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В Железнодорожном районе Самары уже сутки борются с коммунальной аварией. В воскресенье, 3 марта, там напротив торгового центра «Аврора» прорвало трубу диаметром 200 мм. В результате начало затапливать цокольный этаж здания. Не повезло и жителям дома № 36 на улице Аэродромной. У них до сих пор нет холодной воды.

- Сколько можно ремонтировать?! Люди уже сутки без воды. Остается только снегом умываться, - негодует один из местных жителей.

По словам сотрудников Самарских коммунальных систем, которые уже раскопали приличную яму перед входом в ТЦ и перегородили часть дороги, участок очень сложный и требует много времени на ремонт. Скорее всего, работы будут вестись всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU