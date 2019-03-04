Стало известно, какие именно нарушений нашла Счетная палата в работе Центра спортивной подготовки Самарской области

СЕГОДНЯ 22:23 2019-03-04T22:23:50+03:00

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, как в Центре спортивной подготовки региона исправили недочеты, которые нашли специалисты Счетной палаты. Напомним, обсуждения вызвал опубликованный документ, в котором говорилось о неэффективном и неправомерном расходовании средств в центре. Как объяснила руководитель Счетной палаты Антонина Зубкова, данные были неверно истолкованы.

- При проверке были выявлены некоторые нарушения. Например, не были составлены положения о премировании, не были зарегистрированы права собственности, не был прописан порядок закрепления материальной ответственности за использование материальных ценностей, - объяснила Антонина Зубкова.

Дмитрий Шляхтин в свою очередь рассказал, что ряд сложностей в работе Центра были связаны с тем, что это новое для региона учреждение.

- Я хочу напомнить, что мы впервые в регионе создавали такой Центр. Сейчас в центре спортивной подготовки числятся на должности «спортсмен» 125 человек. А вот тренеров по всем 23 олимпийским видам спорта мы только набираем. Сейчас здесь трудятся четыре тренера. Когда все штатное расписание будет составлено, все будет понятно, - отметил Дмитрий Шляхтин. По его словам, из 13 предложений, содержащихся в представлении, внесенном по результатам проверки, на сегодняшний день по 12 уже проведена работа. Еще по одному ведется работа.

- Этот центр региону очень нужен. Именно благодаря организованной работе мы можем добиваться спортивных успехов, воспитывать новых героев. Именно центр спортивной подготовки организует командирование сборных команд региона и спортсменов, управляет целым рядом спортивных комплексов. Недочеты были связаны с тем, что работа только началась, и сейчас все те, кто допустил просчеты понесли наказание. Выводы сделаны, нарушения устранены. Дальше работа будет вестись с соблюдением всех требований, - уточнил министр спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU