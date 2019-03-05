В Самаре разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-05T10:32:58+03:00

Несовершеннолетняя с 3 марта не выходит на связь с близкими

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В Самаре родственники и волонтеры добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» ведут поиски 16-летней Кристины Кишман. В минувшее воскресенье, 3 марта, девушка ушла из дома, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения Кристина была одета в черную парку с капюшоном, толстовку цвета хаки с принтом, синие джинсы и черные зимние сапоги. На голове у нее была черная вязаная шапка. Девушка плотного телосложения, у нее светло-русые волосы ниже плеч, желто-зеленые глаза. Рост 174 см.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Наталья, телефон: +7 (927) 734-46-87. Также всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят звонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU