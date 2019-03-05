До сих пор не устранил недоделки: в Самаре объявили в розыск подрядчика реконструкции улицы Луначарского

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-05T15:52:00+03:00

На улице Луначарского до сих пор не привели в порядок освещение

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Многострадальную улицу Луначарского в Самаре, реконструкция которой стартовала еще в 2014 году, все никак не могут сдать в эксплуатацию. Дело в том, что там до сих пор есть много недоделок, которые нужно устранять, но сделать это на данный момент невозможно — пропал подрядчик.

- В сентябре 2018 арбитражный суд Самарской области обязал СК «Мосстрой» устранить на улице Луначарского недостатки выполненных работ. В установленный срок подрядчик их не устранил. В декабре мы направили исполнительный лист судебным приставам для принудительного исполнения суда, - рассказали в департаменте градостроительства Самары.

Как сообщили в УФССП по Самарской области, пока привлечь к ответственности директора подрядной организации не представляется возможным. О его местонахождении ничего не известно. Сейчас директор компании находится в розыске. Заведено соответствующее дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU