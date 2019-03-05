2019-03-05T16:42:36+03:00
Происшествия

В Тольятти росгвардейцы задержали похитителя аккумулятора от «десятки»

Преступник вскрыл чужую машину с помощью линейки и гаечного ключа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автовор попался на глаза росгвардейцам сразу после совершения преступленияАвтовор попался на глаза росгвардейцам сразу после совершения преступленияФото: Александр ГЛУЗ
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Недавно сотрудники Росгвардии поймали в Автозаводском районе Тольятти автовора. Преступник оставил чужой автомобиль без аккумуляторной батареи.

- Сотрудники вневедомсвтенной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительного мужчину с Г-образной линейкой и гаечным ключом в руках. Он же, увидев их автомобиль, попытался скрыться. Однако правоохранители не дали ему этого сделать, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Как выяснилось, с помощью своих нехитрых инструментов 33-летний мужчина вскрыл капот у автомобиля ВАЗ-21102, который был припаркован во дворе на бульваре Курчатова, и снял оттуда аккумулятор. Росгвардейцы передали злоумышленника полицейским. В настоящее время они возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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