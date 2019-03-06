«Ашан» не смог разорвать контракт с ТРК «Московский» в Самаре и останется в торговом центре

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-06T11:32:35+03:00

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Гипермаркет «Ашан» останется в самарском ТРК «Московский». Разорвать договор аренды с владельцем торгового центра компанией «Виктор и Ко» через суд не получилось. Иск рассматривали в арбитражном суде Московской области, судья в расторжении договора отказал. Информация об этом появилась на сайте суда.

Напомним, сейчас «Ашан» на «Московском» пустует. В гипермаркете продается только часть ассортимента. Покинуть ТЦ «Ашан» пытается после того, как упала посещаемость торгового центра (а следовательно и гипермаркета) из-за реконструкции части Московского шоссе к ЧМ-2018. На популярности «Московского» сказалось и то, что эксперты выявили там нарушения пожарной безопасности.

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Вместе с тем компании предстоит выплатить владельцу торгового центра долг за аренду (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU