В Самаре осудили вора, который прикидывался газовиком

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-06T13:19:05+03:00

Мужчине дали два года и три месяца лишения свободы

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Два года и три месяца в исправительной колонии особого режима проведет 32-летний житель Самары. Приговор мужчине вынес суд Промышленного района. Обвиняли самарца в двух хищениях чужого имущества, которые были совершены группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- 1 сентября 2018 года мужчина вместе с неустановленным следствием лицом, представляясь сотрудниками газовой службы, пришли в одну из квартир дома №108 по улице Ново-Вокзальной в Самаре, предъявили хозяйке удостоверение якобы сотрудника газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования мнимый работник газовой компании беспрепятственно прошел на кухню, откуда тайно похитил сотовый телефон стоимостью 10 тыс. рублей и банковскую карту, - рассказали в ведомстве.

В этот же день злоумышленник с помощью «Мобильного банка» перевел с карты жертвы 8 тысяч рублей на свой счет, а позже снял деньги через банкомат.

На суде мужчина свою вину признал частично. Он уверяет, что действовал один.

ИСТОЧНИК KP.RU