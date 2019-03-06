2019-03-06T13:19:05+03:00
Происшествия

В Самаре осудили вора, который прикидывался газовиком

Мужчине дали два года и три месяца лишения свободы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
На суде мужчина свою вину признал частично.На суде мужчина свою вину признал частично.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Два года и три месяца в исправительной колонии особого режима проведет 32-летний житель Самары. Приговор мужчине вынес суд Промышленного района. Обвиняли самарца в двух хищениях чужого имущества, которые были совершены группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- 1 сентября 2018 года мужчина вместе с неустановленным следствием лицом, представляясь сотрудниками газовой службы, пришли в одну из квартир дома №108 по улице Ново-Вокзальной в Самаре, предъявили хозяйке удостоверение якобы сотрудника газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования мнимый работник газовой компании беспрепятственно прошел на кухню, откуда тайно похитил сотовый телефон стоимостью 10 тыс. рублей и банковскую карту, - рассказали в ведомстве.

В этот же день злоумышленник с помощью «Мобильного банка» перевел с карты жертвы 8 тысяч рублей на свой счет, а позже снял деньги через банкомат.

На суде мужчина свою вину признал частично. Он уверяет, что действовал один.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре горе-отец, испугавшись, что его лишат водительских прав, выплатил 260 тысяч рублей долга по алиментам
Варить – дело женское: самарчанки вытесняют мужчин из пивоварения?
Людмилу Дурову на посту руководителя аппарата Самарской губернской думы сменил Андрей Калакутский
В Самарской области после оттепели ночью похолодает до -11
Стало известно, как доехать до «Самара Арены» в день матча «Крылья Советов» - «Енисей» 9 марта
В Самаре на Заводском шоссе «Нива» залетела под стоящий грузовик
«Расселение не требуется»: жильцы дома в Рождествено, где обрушилась крыша, вернулись в свои квартиры
В Тольятти директора управляющей компании поймали на хищении денег жильцов за коммуналку
«Ашан» не смог разорвать контракт с ТРК «Московский» в Самаре и останется в торговом центре
Суд в Москве заочно арестовал субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена»
В Самарской области назначили нового главного федерального инспектора
«Работает только одно окно»: самарцы пожаловались на огромную очередь в приемной регоператора по вывозу мусора
В Сызрани микроавтобус опрокинулся на дороге после столкновения с легковушкой
В Похвистнево полицейские нашли у нервного пешехода полкило марихуаны