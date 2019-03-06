Стала известна программа празднования Масленицы 2019 в Самаре

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-06T18:59:23+03:00

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Мэрия Самары раскрыла подробную программу мероприятий на Масленицу и 8 марта в Самаре. Праздничные гуляния стартуют уже в четверг, 7 марта.

Завтра в 11:00 начнутся проводы зимы в народном стиле в Струковском саду, а в 12:00 – по адресу Солнечная, 43. В пятницу, 8 марта, на площади Куйбышева артисты Самары будут петь романсы и читать стихи в честь Международного женского дня.

В субботу, 9 марта, в 12:00 народные масленичные гуляния пройдут в недавно отремонтированном сквере Мичурина.

Главные проводы зимы начнутся в воскресенье, 10 марта, в 12:00 одновременно стартуют в Загородном парке, на площадке около выставочного комплекса «Самара космическая», в парках Победы, Дружбы, имени Гагарина, а также на второй очереди набережной реки Волги и, конечно, на площади Куйбышева. Там, в 15:99 пройдет концерт Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Чучело зимы, по сложившейся традиции, сжигать не будут из-за пожарной безопасности. О раздаче бесплатных блинов пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU