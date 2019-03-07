2019-03-07T10:59:00+03:00
Общество

Правительство РФ выделит деньги на строительство новой школы на 5-ой просеке в Самаре

Планируется, что учебное заведение будет рассчитано на 850 учеников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всего на возведение новой школы направят 447 млн рублейВсего на возведение новой школы направят 447 млн рублейФото: Архив "КП"
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На строительство новой школы в Октябрьском районе Самары выделят 447 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте областного правительства.

- Деньги поступят из регионального и федерального бюджетов. В 2020 году на строительство школы будет направлено 115,5 млн рублей, а в 2021 году - 331,5 млн рублей. Из федеральной казны планируется получить 284 млн рублей, - говорится в документе.

Предполагается, что школа будет рассчитана на 850 мест. Ее планируют разместить на 5-ой просеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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