В Самаре к 4 годам воспитательной колонии приговорили 16-летнюю девушку за попытку сбыть наркотики

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-07T18:57:56+03:00

Суд принял во внимание возраст девушки, отсутствие родителей и то, что подросток признала вину и раскаялась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подросток нашла «закладку» с 35 пакетиками и собиралась сбыть их в Железнодорожном районе

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В Кировском районе Самары суд приговорил к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии 16-летнюю девушку. Ее судили за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Самарчанка обнаружила и изъяла «закладку» с 35 пакетиками наркотика (60,78 грамма) и собиралась их разложить в другом районе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Сведения о хранении запрещенных веществ подросток получила от не установленного следствием лица через интернет. Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта путем размещения закладок в Железнодорожном районе Самары, - говорится в сообщении.

Суд принял во внимание возраст девушки, отсутствие родителей и то, что подросток признала вину и раскаялась.

ИСТОЧНИК KP.RU