В Самаре к 4 годам воспитательной колонии приговорили 16-летнюю девушку за попытку сбыть наркотики
В Кировском районе Самары суд приговорил к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии 16-летнюю девушку. Ее судили за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Самарчанка обнаружила и изъяла «закладку» с 35 пакетиками наркотика (60,78 грамма) и собиралась их разложить в другом районе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
- Сведения о хранении запрещенных веществ подросток получила от не установленного следствием лица через интернет. Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта путем размещения закладок в Железнодорожном районе Самары, - говорится в сообщении.
Суд принял во внимание возраст девушки, отсутствие родителей и то, что подросток признала вину и раскаялась.
ИСТОЧНИК KP.RU