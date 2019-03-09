«Динамо Самара» разгромило нефтеюганский БЛиК 13:4

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-09T18:33:36+03:00

Это была вторая игра 14 тура чемпионата России по мини-футболу

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«Динамо Самара» разгромила на выезде нефтеюганский БЛиК. Второй матч 14 тура чемпионата России по мини-футболу закончился со счетом 13:4 в пользу волжан. Голами в составе «Динамо» отметились Мурашов (хет-трик) Лялин (дубль), Симаков (дубль), Потехин, Волков, Смирнов, Саносян и Гуляйкин.

- Самарцы выиграли заслуженно, использовали свои моменты. Мы же сегодня мало, что создали. Не знаю почему. Жизнь на этом не заканчивается. Будем готовиться к следующим играм, - приводит слова главного тренера БЛиКа пресс-служба команды.

Напомним, первый матч 14 тура между этими командами закончился со счетом 3:0.

Самарцы после 14 туров занимают 6 место в турнирной таблице Суперлиги. Следующую игру «Динамо» проведет 22 марта против «Сибиряка».

ИСТОЧНИК KP.RU