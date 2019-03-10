В Самаре 15 тысяч человек посмотрели, какое оружие отобрали у террористов из Сирии

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-10T12:19:07+03:00

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Накануне, 9 марта, на железнодорожный вокзал областной столицы прибыл поезд с уникальными экспонатами, изъятыми у боевиков в Сирии. Состав посетил Самару в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

- Эта выставка организована для того, чтобы люди всегда помнили о том, что терроризм опасен, и знали, что наша армия готова ему противостоять. Само название акции - «Сирийский перелом» - говорит о том, что этот перелом наступил. Это оружие, которое еще вчера было грозным, опасным, сеяло разруху, несчастье, гибель, сегодня уже никому не угрожает, - заявил генерал-майор Владимир Жаров.

Мероприятие посетили более 15 тысяч человекФото: Альберт ДЗЕНЬ

По имеющимся сведениям, выставку на вокзале посетили более 15 тысяч человек. На открытой платформе они смогли увидеть внедорожники, отбитые у террористов, самодельное оружие и не только. Также на мероприятии выступали творческие коллективы, а еще был организован пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Туда за время акции обратилось более 400 человек. Следующая остановка поезда - Уфа.

ФОТООТЧЕТ С АКЦИИ ПО ССЫЛКЕ

ИСТОЧНИК KP.RU