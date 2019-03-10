Пожар на заводе в Новокуйбышевске ликвидировали

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-10T19:28:47+03:00

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Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Как рассказали "Комсомольской правде - Самара" специалисты, его площадь составила 10 квадратных метров. Пожар возник на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов.

- Пострадавший при возгорании работник доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь. Его жизнь вне опасности, - отметили на заводе.

Выпуск продукции на предприятии не прекращен. Угрозы другим производственным объектам, а также экологии нет. По факту случившего проводится проверка. Эксперты разбираются в обстоятельствах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU