Пожар на заводе в Новокуйбышевске ликвидировали
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Как рассказали "Комсомольской правде - Самара" специалисты, его площадь составила 10 квадратных метров. Пожар возник на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов.
- Пострадавший при возгорании работник доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь. Его жизнь вне опасности, - отметили на заводе.
Выпуск продукции на предприятии не прекращен. Угрозы другим производственным объектам, а также экологии нет. По факту случившего проводится проверка. Эксперты разбираются в обстоятельствах случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU