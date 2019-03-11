В Самаре на XXII Партсъезда обрушился козырек жилого дома

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-11T09:18:45+03:00

К счастью, в этот момент рядом никого не было

Изменить размер текста: A A

Днем в воскресенье, 10 марта, на улице XXII Партсъезда, 154А в Советском районе Самары произошло ЧП. Там у входа в подъезд № 2 обрушился козырек. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Бетонная плита проломила асфальт у подъездаФото: vk.com

- Рухнул не только навес подъезда, но и стены. В итоге перед входом в дом образовался приличных размеров провал. Людям приходилось выходить из подъезда с помощью рабочих, которые приехали на вызов. Хорошо, что в момент обрушения там никого не было. Никто не пострадал, - рассказали местные жители.

Завал перед подъездом пришлось разгребать с помощью спецтехники. Каждую упавшую плиту рабочие поднимали краном, а затем убирали на безопасное расстояние, чтобы они не повредили людям.

Вход в подъезд из-за обрушения навеса оказался заблокированФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU