В Самаре подсветят монумент на площади Славы

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-11T11:33:09+03:00

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Жители Самары предложили властям немного обновить монумент Славы, который был установлен на одноименной площади в честь работников авиационной промышленности. Они хотят, чтобы на символе города сделали подсветку.

- Было бы хорошо, если бы подсветка на монументе Славы была поинтереснее. С «Ракетой» же получилось! - обратилась самарчанка к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Глава региона перенаправил это предложение руководителю департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимиру Коматовскому. Тот, в свою очередь, сообщил, что планы по подсветке монумента есть. Сейчас прорабатываются варианты освещения. В этом вопросе будут учитывать особенности конструкции памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU