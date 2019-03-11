2019-03-11T11:33:09+03:00
Общество

В Самаре подсветят монумент на площади Славы

С таким предложением выступили местные жители
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Юлия КоротаеваФото: Юлия КоротаеваФото: Twitter.com
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Жители Самары предложили властям немного обновить монумент Славы, который был установлен на одноименной площади в честь работников авиационной промышленности. Они хотят, чтобы на символе города сделали подсветку.

- Было бы хорошо, если бы подсветка на монументе Славы была поинтереснее. С «Ракетой» же получилось! - обратилась самарчанка к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Глава региона перенаправил это предложение руководителю департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимиру Коматовскому. Тот, в свою очередь, сообщил, что планы по подсветке монумента есть. Сейчас прорабатываются варианты освещения. В этом вопросе будут учитывать особенности конструкции памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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