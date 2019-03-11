2019-03-11T18:33:10+03:00
Спорт

Самарские гандболистки во второй раз выиграли первенство России

Сборная 63 региона завоевала золотые медали, обыграв команду Волгоградской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Тольятти прошел финальный этап первенства России по гандболу среди девушек до 18 лет. Команда Самарской области, в которую вошли спортсменки КСДЮСШОР «Олимп» и СШОР № 1, завоевала на этих соревнованиях золотые медали.

На групповом этапе сборная 63 региона потерпела только одно поражение — от команды Волгоградской области (20:24). В финале самарские спортсменки вновь встретились с волгоградками, однако на этот раз победа осталась за ними. Они обыграли соперниц со счетом 22:21. Отметим, что месяц назад сборная Самарской области стала сильнейшей на первенстве России до 17 лет. 10 гандболисток из состава той команды теперь выиграли и первенство страны до 18 лет.

В этом году спортсменок 63 региона ждут еще несколько соревнований: в июне — Спартакиада, а также окончание молодежного первенства страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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