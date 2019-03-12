2019-03-12T18:05:44+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, как в Самаре поддерживают талантливую молодежь

Губернатор отметил, в каких сферах регион лидирует в Поволжье
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Прошел Совет округа, который провел полпред президента в ПФО Игорь КомаровПрошел Совет округа, который провел полпред президента в ПФО Игорь Комаров
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в Совете округа, который провел полпред президента в ПФО Игорь Комаров. В основном говорили про поддержку одаренной и талантливой молодежи – это Игорь Комаров назвал одной из приоритетных задач, которые поставил президент. Он отмеитл, что для достижения этой цели нужно решить ряд задач. В частности, обобщить существующий опыт субъектов ПФО по работе с молодежью, искать новые методики выявления талантов. При этом Самарскую область привели в пример как регион, где уже применяют комплексный подход в вопросах поддержки одаренных детей. По ряду направлений регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.

- Мы активно работаем с детьми разных категорий, в том числе с детками, которые имеют ограничения по здоровью. Здесь у нас показатель охвата 56% – третий показатель в ПФО. Есть и те направления, где мы являемся абсолютными лидерами, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Среди удачных проектов: программы работы с одаренной молодежью в сфере науки, техники и технологий от 14 до 30 лет — «Взлет», «Полет» и «Орбита». Все три проекта взаимосвязаны между собой на уровне «школа-университет-экономика региона». В программах уже участвуют более 5 тыс. школьников и 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона. При этом опыт Самарской области готовы перенимать другие регионы ПФО.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня молоеж региона очень активно участвует в федеральном конкурсе «Лидеры России», в регионе проходит форум iВолга.

-С интересом слушал доклады коллег. Нам еще есть, чему поучиться, что взять на вооружение, – отметил Дмитрий Азаров. – Уже в ходе заседания я дал поручение региональному министерству образования взять в проработку часть озвученных предложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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