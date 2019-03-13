Будет скользко: в Самарской области ночью к концу недели похолодает до -14 градусов

СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-13T07:49:26+03:00

Синоптики говорят, что из-за скачков температуры на дорогах ожидается гололедица, погода в Самаре на 15 -18 марта будет неустойчивой

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В Самарской области к концу недели ждут прохождения холодного атмосферного фронта. Из-за этого в ночь с четверга на пятницу температура опустится до -14 градусов местами по области. Погода в Самаре с 15 по 15 марта 2019 года будет носить неустойчивый характер.

- Сначала температура будет находиться вблизи нулевой отметки, затем в концу недели произойдет резкое ее понижение в ночные часы, местами до -10 -14 градусов. На дорогах образуется сильная гололедица, - рассказывают синоптики Приволжской УГМС.

До четверга в Самаре так и будет идти мокрый снег с дождем, ветер 14 марта сменится на северо-западный. В пятницу снова потеплеет до ноля градусов, осадки прекратятся, подует слабый, неустойчивый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU