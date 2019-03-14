В Самаре светофорам на Масленникова - Подшипниковая добавят допсекции

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-14T10:01:37+03:00

Аварии на перекрестке происходят едва ли не каждый день / Фото: ДТП 163 Самара Фото: vk.com

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В Самаре скорректируют схему движения на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Поскольку там в последнее время участились случаи ДТП, то было решено добавить светофорам дополнительные секции.

- После долгих дискуссий пришли к необходимости установки на перекрестке дополнительных секций и выделенной фазы для поворота. Работы можно выполнить в рамках обслуживания. Постараемся сделать это как можно быстрее, - сообщили представители "Дорсигнала" в Твиттере.

Напомним, что за последние две недели на перекрестке Масленникова - Подшипниковая произошли уже две серьезные аварии. Так, 10 марта там перевернулась легковушка и частично перекрыла проезд для другого транспорта. А 13 марта на перекрестке столкнулись Renault и Hyundai.

ИСТОЧНИК KP.RU