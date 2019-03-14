В Самаре светофорам на Масленникова - Подшипниковая добавят допсекции
В Самаре скорректируют схему движения на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Поскольку там в последнее время участились случаи ДТП, то было решено добавить светофорам дополнительные секции.
- После долгих дискуссий пришли к необходимости установки на перекрестке дополнительных секций и выделенной фазы для поворота. Работы можно выполнить в рамках обслуживания. Постараемся сделать это как можно быстрее, - сообщили представители "Дорсигнала" в Твиттере.
Напомним, что за последние две недели на перекрестке Масленникова - Подшипниковая произошли уже две серьезные аварии. Так, 10 марта там перевернулась легковушка и частично перекрыла проезд для другого транспорта. А 13 марта на перекрестке столкнулись Renault и Hyundai.
ИСТОЧНИК KP.RU