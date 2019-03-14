2019-03-14T13:21:51+03:00
Общество

В Тольятти нашли девочку, которая ушла из больницы две недели назад

15-летняя Мария все это время находилась у своих друзей
Михаил ГОРЮНОВ
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Противоправных действий в отношении Марии не совершалосьПротивоправных действий в отношении Марии не совершалосьФото: соцсети
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Правоохранители Самарской области завершили поиски 15-летней Марии Бовкис из Тольятти. Напомним, что девочка 6 марта покинула одно из медицинских учреждений города и перестала выходить на связь с близкими.

- Ее нашли сотрудники полиции. Она находилась у друзей. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Мария помещена в больницу, из которой она уходила. Напомним, что девочку искали не только стражи порядка, но и поисков-спасательный отряд "Лиза Алерт". Ушла из лечебного заведения она в больничном халате. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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