2019-03-15T16:49:00+03:00
Общество

В Самаре на Ново-Садовой мужчину едва не убило куском фасада отремонтированного к ЧМ дома

Управляющей компании поручили провести в здании ремонтные работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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ЧП произошло с домом № 169 на улице Ново-СадовойЧП произошло с домом № 169 на улице Ново-СадовойФото: Twitter.com
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В Самаре дома начали "охотиться" на прохожих. Так, сегодня, 15 марта, на улице Ново-Садовой, 169 куском фасада едва не убило мужчину. При этом, как говорят местные жители, фасад дома ремонтировали буквально перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

- Прошу срочно принять меры. Люди боятся обрушения стены, - написала одна из горожанок в Твиттере.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта, в январе этого года было установлено, что крыша этого дома находится в плохом состоянии, есть многочисленные протечки на свесах, из-за чего происходит подмывание карниза фасада. Тогда же управляющей компании было поручено устранить все выявленные недочеты. Однако работы начались только недавно.

По словам представителей УК, в настоящее время началось утепление верхнего розлива. Завершить работы планируется в конце следующей недели. Что касается штукатурного слоя, то он, как сообщили в управляющей компании, был разрушен еще летом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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