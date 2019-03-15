2019-03-15T19:37:39+03:00
Общество

Погода в Самаре на выходные 16-17 марта: последний удар зимы

Температура в ночь на субботу опустится до -17 градусов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самару весна торопится, но зима не сдаетсяВ Самару весна торопится, но зима не сдаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Погода в Самаре на выходные 16-17 марта 2019 года обещает быть неравномерной. Синоптики Приволжской УГМС предупреждают: зима все еще не сдается. И в ночь на субботу местами по области температура опустится до -17 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, местами слабый туман, возможна гололедица.

- Командовать погодой будут фронтальные разделы на фоне повышенного атмосферного давления. Ночью будет умеренно-морозно, днем столбики термометров поднимутся выше ноля, пройдет мокрый снег, - сообщает специалист Приволжского УГМС Вадим Ахметшин.

Днем в субботу температура будет -4 +1 градуса, местами гололедица, ветер восточный 6-11 м/с. В воскресенье будет еще теплее - до +2 градусов. Ветер восточный. А вот в понедельник он подует с северо-востока, температура также +2 -3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокуйбышевске ребенок задохнулся в горящей комнате в общежитии в свой день рождения
В Самаре преподаватель университета путей сообщения заплатит 60 тыс. рублей за любовь к деньгам
Президент Группы компаний «АКОМ» избран в состав Правлений РСПП
С ТЦ "Орбита" рухнула глыба льда и перегородила дорогу во дворе жилого дома
В Самаре на Ново-Садовой мужчину едва не убило куском фасада отремонтированного к ЧМ дома
Избавление от заторов: на трассе М-5 в районе Жигулевска построят путепровод через железную дорогу
Безенчукскому району назначили нового прокурора
В Самарской области молодой человек отправился на рыбалку и провалился под лед
В Самарской области археологи нашли захоронения и артефакты 2 тысячелетия до нашей эры
Жителям Самары и Тольятти пересчитают платежи за тепло
Жители Самарской области смогут поставить оценки своим управляющим компаниям
В Самаре в автобусе № 34 подрались водитель и пассажир
В Самарской области объявят конкурс на пост министра культуры
В Самарской области двое сельчан увели с поля 13 чужих быков
В социальных сетях сообщили о массовой драке самарских полицейских, не поделивших стажерку
«Крылья Советов» сыграют с «Анжи» в серой форме
В Самарской области разработают социальный стандарт по перевозке пассажиров
Тольятти побил рекорд по количеству стартап-команд на туре Сколково
В Самаре наказали вандала, разрисовавшего старинное здание на улице Куйбышева граффити
В Самаре улицу Ново-Садовую перекроют в районе Постникова оврага
Между Волгарем и ТЦ "Амбар" начнет ходить бесплатный автобус
В Самаре несколько автобусов временно не будут ездить по улице Магистральной
Под Самарой автоледи на Volkswagen протаранила два автомобиля и сбила пешехода
Далеко не уехал: В Самаре поймали серийного угонщика "Газелей"
В Новокуйбышевске теплоэнергетики совиными глазами отпугивают голубей, грачей и ворон
В Самарской области военных проверили на готовность к сигналу о химатаке
В Тольятти трое парней стащили из супермаркета весы