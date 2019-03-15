Погода в Самаре на выходные 16-17 марта: последний удар зимы

СЕГОДНЯ 19:34 2019-03-15T19:37:39+03:00

В Самару весна торопится, но зима не сдается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Температура в ночь на субботу опустится до -17 градусов

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Погода в Самаре на выходные 16-17 марта 2019 года обещает быть неравномерной. Синоптики Приволжской УГМС предупреждают: зима все еще не сдается. И в ночь на субботу местами по области температура опустится до -17 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, местами слабый туман, возможна гололедица.

- Командовать погодой будут фронтальные разделы на фоне повышенного атмосферного давления. Ночью будет умеренно-морозно, днем столбики термометров поднимутся выше ноля, пройдет мокрый снег, - сообщает специалист Приволжского УГМС Вадим Ахметшин.

Днем в субботу температура будет -4 +1 градуса, местами гололедица, ветер восточный 6-11 м/с. В воскресенье будет еще теплее - до +2 градусов. Ветер восточный. А вот в понедельник он подует с северо-востока, температура также +2 -3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU