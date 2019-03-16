2019-03-16T23:07:34+03:00
Общество

Отделение травматологии не выполнило план: в минздраве Самарской области объяснили невысокие зарплаты врачей в Тольятти

Жители Самарской области гадают, что же нужно делать травматологам, чтобы обеспечить поток пациентов в свое отделение
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На прием к министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову позвали врача-травматолога из Тольятти, который откровенно рассказал в социальных сетях о своей заработной плате. В феврале мужчина получил чуть больше 14 тыс. рублей и решил рассказать, как отличается реальность от отчетов чиновников. В министерстве здравоохранения ответили сотруднику клинической больницы №5 и всем, кто заинтересовался обсуждением.

- Снижение уровня заработной платы в феврале 2019 года связано с невыполнением отделением плана госпитализации (56%) и отсутствием в связи с этим стимулирующих выплат за показатели эффективности деятельности работников, - прокомментировали в министерстве.

Жители региона удивляются, почему выполнение плана - это забота врачей. И как травматологи должны пополнять число своих пациентов? Неужели, выходить на улицы с битой?

- Отделение экстренное, то есть оказывает помощь людям в срочном порядке...О каком плане госпитализации вообще может идти речь? - поинтересовались комментаторы. Им объяснили, что в работе отделения учитывается плановая работа по ортопедии.

Автора поста пригласили в министерство, чтобы ответить на все его вопросы. Возможно, какое-то решение ситуации и будет найдено. Сам Алексей Карчинский признался, что собирается пойти на встречу. "КП-Самара" будет следить за развитием этой истории.

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В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплата (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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