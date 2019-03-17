В Похвистнево из-за пожара 92-летний пенсионер лишился крыши дома

17 Март 21:02 2019-03-17T21:02:19+03:00

Теперь в доме нет спасения от снега и дождя

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В минувшую субботу, 16 марта, в Похвистнево в частном доме по адресу улица Кольцова, 28 произошел пожар. Огонь практически полностью уничтожил крышу жилого здания. Об этом сообщает агентство новостей «Похвистнево Информ» со ссылкой на службы пожарной безопасности.

Для тушения пожара было задействовано 3 единицы техники. С огнем боролись 8 пожарных. Площадь возгорания крыши составила около 80 квадратных метров. От кровли остались только головешки, обгоревшие доски, торчащие в стороны.

Сейчас специалисты продолжают устанавливать обстоятельства ЧП, а также нанесенный огнем ущерб.

По данным местного агентства новостей, сгоревший частный дом принадлежит пенсионеру 1926 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU