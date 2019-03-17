«Сколько накопил, столько оплатил»: самарцы могут платить за вывоз мусора не только по квадратным метрам

17 Март 22:12 2019-03-17T22:13:08+03:00

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Региональный оператор по вывозу ТБО появился в Самаре 1 янвая этого года. Прошло два с половиной месяца, а вокруг «мусорной реформы» до сих пор много вопросов. Главный из них — почему же все-таки норматив предусматривает оплату с учетом площади жилого помещения. «Но ведь квадратные метры не мусорят»: в голос возмущаются общественники.

В министерства энергетики и ЖКХ Самарской области объясняют, норма закона позволяет начислять норматив с квадратного метра, до 2019 года так и происходило по городским округам. При этом власти не скрывают и альтернативных методов расчета платы за вывоз отходов.

Глава регионального Минэнерго Сергей Марков рассказал, что у граждан есть возможность платить за мусор по факту его накопления. Может быть это будет дешевле, может быть дороже, но в любом случае оформить такую схему расчета можно только с согласования с управляющей компанией или ТСЖ.

- Я уже пояснял, что выставление по факту накопления возможно в случае отдельной КП и заключения договора с юрлицом (УК, ТСЖ). Работа по сбору замеров запущена в работу вместе с муниципалитетами и отходообразователями, на это уйдёт 9 месяцев (согласно методических норм), - рассказал Сергей Марков.

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ИСТОЧНИК KP.RU