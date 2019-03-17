2019-03-17T22:13:08+03:00
Общество

«Сколько накопил, столько оплатил»: самарцы могут платить за вывоз мусора не только по квадратным метрам

Есть возможность оплачивать услуги по вывозу отходов по факту их накопления
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Региональный оператор по вывозу ТБО появился в Самаре 1 янвая этого года. Прошло два с половиной месяца, а вокруг «мусорной реформы» до сих пор много вопросов. Главный из них — почему же все-таки норматив предусматривает оплату с учетом площади жилого помещения. «Но ведь квадратные метры не мусорят»: в голос возмущаются общественники.

В министерства энергетики и ЖКХ Самарской области объясняют, норма закона позволяет начислять норматив с квадратного метра, до 2019 года так и происходило по городским округам. При этом власти не скрывают и альтернативных методов расчета платы за вывоз отходов.

Глава регионального Минэнерго Сергей Марков рассказал, что у граждан есть возможность платить за мусор по факту его накопления. Может быть это будет дешевле, может быть дороже, но в любом случае оформить такую схему расчета можно только с согласования с управляющей компанией или ТСЖ.

- Я уже пояснял, что выставление по факту накопления возможно в случае отдельной КП и заключения договора с юрлицом (УК, ТСЖ). Работа по сбору замеров запущена в работу вместе с муниципалитетами и отходообразователями, на это уйдёт 9 месяцев (согласно методических норм), - рассказал Сергей Марков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причиной драки в офисе «Экостройресурса» могло стать раздражение людей из-за очередей (подробнее)

"Все на взводе, не понимают, за что платить": в офисе "мусорного" регоператора в Самаре люди дерутся в очередях (подробнее)

Двойные квитанции, оплата с процентами и неправильные данные: как разобраться с оплатой на ТКО в Самаре (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Похвистнево из-за пожара 92-летний пенсионер лишился крыши дома
«Угрожал кондуктору пистолетом»: самарцы рассказали о ЧП в 67-м автобусе
В Самарской области предлагают запретить митинги около учреждений дополнительного образования
Молодые врачи из Тольятти решили коллективно поговорить с министром здравоохранения Самарской области о своих зарплатах
Водитель и пассажир «четырнадцатой» погибли при столкновении с автобусом на Южном шоссе
В понедельник сотни жителей Сызрани останутся без электричества
В Тольятти 20-летний парень украл из магазина два миксера в подарок возлюбленной
В Самаре 80 спасателей тушили частный дом для двух семей на 9-ой просеке
Боец ММА Сергей Харитонов отказался от боя с Александром Емельяненко в Самаре
Погода в Самаре на рабочей неделе порадует потеплением до +4 градусов
Причиной драки в офисе «Экостройресурса» могло стать раздражение людей из-за очередей
Опять туи обидели: жители Самары обнаружили осыпающиеся деревца на набережной Волги