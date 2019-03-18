В Самаре на дедушку с крыши дома упала снежная лавина, пострадавший сломал ногу

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-18T13:28:47+03:00

Пенсионера госпитализировали, по словам местных жителей, очистит кровлю от снега они просили с декабря

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Под крышами самарских домов ходить опасно. Очередное подтверждение этому нашлось сегодня, 18 марта, в Кировском районе на Серноводской, 154. Примерно в 10-50 там пострадал пенсионер.

- Дедушка шел, выкинуть мусор, я его пропустил, и в этот момент сошла лавина! Мужчина сломал ногу, у припаркованной рядом "Газели" повреждены двери и зеркала. Никаких ограждений там не было, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец произошедшего Алексей А.

По словам Алексея, претензии в случившемся стоит предъявлять их управляющей компании. Очистить крыши и дороги местные жители их просили с декабря. "До сих пор никто не приехал!", - негодует Алексей. Что касается потерпевшего, то его госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU