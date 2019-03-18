2019-03-18T16:03:27+03:00
Общество

В Самарской области определили пятерку финалистов конкурса «Учитель года-2019»

Абсолютного победителя выберут в апреле
Анастасия ФИЛАТОВА
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На звание "Учитель года" претендуют учителя русского языка, математики и историиНа звание "Учитель года" претендуют учителя русского языка, математики и историиФото: Сергей МОРКОВКИН
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В Самарской области подходит к концу 29 конкурс профессионального мастерства «Учитель года». После нескольких испытаний в финал мероприятия вышли 5 человек. В понедельник, 18 марта, в Самаре пройдет последнее испытание для финалистов.

- Пятерке учителей предстоит показать свои навыки в конкурсе «Круглый стол». В мероприятии примет участие министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По итогам испытания будет назван абсолютный победитель регионального конкурса. Его имя прозвучит в апреле со сцены самарской филармонии в ходе торжественной церемонии, - сообщили в региональном правительстве.

В числе финалистов конкурса учителя из Самых разных городов нашей губернии. На звание «Учителя года-2019» претендуют: преподаватель русского языка и литературы школы № 1 села Приволжье Юлия Гринева, преподаватель русского языка и литературы тольяттинской гимназии № 9 Мария Карина, преподаватель истории и обществознания школы в селе Малое Ибряйкино Юрий Котрухов, учитель математики школы села Новый Буян Елена Оздоева, а также учитель русского языка и литературы Самарского регионального центра для одаренных детей Ольга Трошинская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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