В Самаре ледяная глыба упала на мужчину, пострадавшего госпитализировали

СЕГОДНЯ 21:08 2019-03-18T21:08:02+03:00

Пострадавший сейчас в больнице Фото: скрин с видео

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Местные жители негодуют и винят в произошедшем управляющую компанию

Очередное ЧП, связанное с не почищенными крышами, произошло сегодня, в понедельник 18 марта, в Самаре. В Куйбышевском районе областной столицы под ледяными и снежными завалами оказался молодой мужчина.

- 116 км на улице Пугачёвский тракт, дом 53. На парня с крыши упала большая ледяная глыба. Парень госпитализирован в больницу имени Пирогова, - сообщает в социальных сетях очевидец Александра К.

О состоянии пострадавшего в настоящий момент неизвестно. Местные жители винят во всем управляющую компанию, которая своевременно не подумала об очистке дома. Напомним, что похожий случай зафиксирован на Серноводской, 154. Там глыба упала на пенсионера, который выносил из дома мусор. Он сломал ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU