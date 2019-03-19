2019-03-19T12:45:20+03:00
Общество

Трамваи № 22 и 24 начнут ходить до стадиона «Самара Арена»

Для этого на пересечении Московского шоссе и Ташкентской сделают правый поворот
Анастасия ФИЛАТОВА
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До стадиона начнут ездить трамваи, следующие со стороны 15 микрорайонаДо стадиона начнут ездить трамваи, следующие со стороны 15 микрорайона
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Трамваи № 22 и 24 пустят до стадиона «Самара Арена». В скором времени на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской установят специальную стрелку, чтобы трамваи, следующие со стороны 15 микрорайона, могли поворачивать в направлении спортобъекта. Соответствующий проект уже разработан и ждет экспертизы. Об этом во вторник, 19 марта, стало известно в ходе заседания комитета по транспорту Самарской губернской думы.

Помимо вопроса о новом повороте к стадиону, сейчас чиновники также занимаются проработкой варианта с формированием дополнительного пересадочного узла возле «Самара Арены». Напомним, что на данный момент до спортобъекта в будни курсирует только трамвай № 7. Он идет низом, то есть со стороны Барбошиной поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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