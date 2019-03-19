2019-03-19T13:34:24+03:00
Общество

Стали известны первые победители конкурса "Я люблю театр" в Самаре

Стартует второй этап конкурса "Я люблю театр" в Самаре от "Комсомольской правды"
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Победители 1 этапа конкурса "Я люблю театр"Победители 1 этапа конкурса "Я люблю театр"
Изменить размер текста:

Стали известны победители первого этапа конкурса "Я люблю театр", который проводит "Комсомольская правда - Самара". Их мы выбрали среди тех читателей, которые прислали свои фотографии из театров Самарской области с 15 февраля по 15 марта. Победительницей по голосованию стала Сапелкина Олеся Владимировна, которая заняла первое место. Она получает подарок - сертификат на поход в фитнес-клуб.

Также поощрительный приз достается Антону Михайловичу Белякову, который прислал фотографию из Самарского театра кукол. Он получает пригласительные на спектакль в этот театр.

Награждение победителей состоится в пятницу, 22 марта 2019 года в 16.00

В течение года наших читателей и любителей театрального досуга ждет еще немало подарков и призов. Конкурс продолжается. До 15 апреля продлится очередной этап: ждем ваших фотографий и историй на страничке конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани прошел футбольный турнир памяти Бориса Поварчука
Удачно порыбачил: житель Самары выловил из реки Татьянка 11-килограммовую щуку
Трамваи № 22 и 24 начнут ходить до стадиона «Самара Арена»
Звезды российской эстрады откроют самарцам дверь в большой шоу-бизнес
Минобороны РФ планирует передать Самаре участок на Панова для строительства школы
В Самаре на стройке незаконно работали мигранты из Таджикистана и Африки
Не рассчиталась за побои: жительницу Самарской области отправили на обязательные работы
300 снайперов соревновались в стрельбе на полигонах в Самаре и Оренбурге
В Тольятти клиент попытался угнать такси, но застрял в сугробе
Слишком много жалоб: Генпрокуратуру РФ попросили проверить работу нескольких самарских УК
По матчу в среду, четверг и пятницу: стал известен календарь «Крыльев Советов» до конца сезона РПЛ 2018/2019
Крупную сеть аптек в Самаре выкупил уфимский ритейлер
Сотрудники ФСБ нашли в доме у самарца автомат, пистолеты и около 300 патронов
Потеряла сознание во время бега: в Сызрани 18-летняя спортсменка умерла на тренировке
В Мягком кинотеатре в Самаре фильмы по 170 рублей теперь можно смотреть два раза в неделю
К концу недели в Самарскую область нагрянут мокрый снег и дождь
В Сызрани погоню за пьяным водителем на «девятке» остановил сугроб