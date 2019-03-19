Стали известны первые победители конкурса "Я люблю театр" в Самаре

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-19T13:34:24+03:00

Стартует второй этап конкурса "Я люблю театр" в Самаре от "Комсомольской правды"

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Стали известны победители первого этапа конкурса "Я люблю театр", который проводит "Комсомольская правда - Самара". Их мы выбрали среди тех читателей, которые прислали свои фотографии из театров Самарской области с 15 февраля по 15 марта. Победительницей по голосованию стала Сапелкина Олеся Владимировна, которая заняла первое место. Она получает подарок - сертификат на поход в фитнес-клуб.

Также поощрительный приз достается Антону Михайловичу Белякову, который прислал фотографию из Самарского театра кукол. Он получает пригласительные на спектакль в этот театр.

Награждение победителей состоится в пятницу, 22 марта 2019 года в 16.00

В течение года наших читателей и любителей театрального досуга ждет еще немало подарков и призов. Конкурс продолжается. До 15 апреля продлится очередной этап: ждем ваших фотографий и историй на страничке конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU