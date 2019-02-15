Конкурс КП -Самара 2019: Я люблю театр!

КП-Самара запускает конкурс «Я люблю театр». Он будет проходить в течение года,а перед Новым годом мы выберем главного зрителя Самары в год театра. Чтобы принять в нем участие, достаточно прислать нам ваше фото из театра с рассказом о спектакле, который вы посетили.

В течение месяца вы можете выложить свою фотографию на сайте kp.ru или прислать ее на электронную почту kpsamara@phkp.ru с пометкой в теме письма «Я люблю театр». До 15 числа каждого месяца будет идти пользовательское голосование, до 17 числа каждого месяца мы определим победителя по количеству голосов, который получит подарок от наших партнеров. А сами театры выберут победителей – обладателей приза симпатий и вручат им билеты на спектакли.

В конце года с 30 ноября по 20 декабря мы запустим голосование, которое выберет главного зрителя 2019 - года театра, среди всех победителей по месяцам.

Положение о конкурсе

Первый этап: подведение итогов 15 марта.