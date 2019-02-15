2019-02-15T07:49:12+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс КП -Самара 2019: Я люблю театр!

Запускаем конкурс ко Дню театра с призами для самых преданных театралов
Поделиться:
А вы как часто бываете в театре?А вы как часто бываете в театре?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

КП-Самара запускает конкурс «Я люблю театр». Он будет проходить в течение года,а перед Новым годом мы выберем главного зрителя Самары в год театра. Чтобы принять в нем участие, достаточно прислать нам ваше фото из театра с рассказом о спектакле, который вы посетили.

В течение месяца вы можете выложить свою фотографию на сайте kp.ru или прислать ее на электронную почту kpsamara@phkp.ru с пометкой в теме письма «Я люблю театр». До 15 числа каждого месяца будет идти пользовательское голосование, до 17 числа каждого месяца мы определим победителя по количеству голосов, который получит подарок от наших партнеров. А сами театры выберут победителей – обладателей приза симпатий и вручат им билеты на спектакли.

В конце года с 30 ноября по 20 декабря мы запустим голосование, которое выберет главного зрителя 2019 - года театра, среди всех победителей по месяцам.

Положение о конкурсе

Первый этап: подведение итогов 15 марта.

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре при пожаре в доме на Линейной погиб мужчина
Многодетный отец из Самарской области добился открытия нового диализного центра в Отрадном
Жителя Самары заставили снести свою лодочную станцию
Их же убьёт этой глыбой: в Сызрани дети играют под нечищенным от снега козырьком у входа в гимназию
Жить-то стали лучше! В Самаре чиновники снизили прожиточный минимум, так как продукты по их мнению подешевели
Первый полив в 2019 году: поле стадиона "Самара Арена" готовят к новым матчам
В Самарской области ищут пропавшего мужчину в казачьей форме и папахе
Доставали спасатели: под Самарой автоледи зажало в машине после столкновения с грузовиком
Баскетболисты «Самары» с двузначным перевесом обыграли московский ЦСКА-2
В Самаре залатали поврежденный участок теплотрассы на улице Первомайской
В Самарской области руководителей двух предприятий уличили в налоговой «забывчивости»
Под Сызранью фура вылетела с дороги в кювет и снесла опору
В Самаре восстановили движение автобусов в районе Полевой после порыва теплотрассы
Прокуратура нашла у ТТУ полузатопленный теплоход и потребовала достать его из Волги
Самарские гандболистки завоевали золотые медали на первенстве России
Ремонт теплотрассы на Первомайской в Самаре завершат до конца сегодняшнего дня
В Самаре Renault Logan зажало между трамваем и сугробом
В Самаре из-за коммунальной неприятности на Полевой автобусы пустили в объезд
Расследованием дела полковника Веры Рабинович, попавшейся на взятке в Самаре, занимаются в Нижнем Новгороде
В Самаре на улицах Комсомольской и Куйбышева протянут новую троллейбусную линию
Для строительства моста через Волгу под Тольятти изымут землю и недвижимость
На турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» заявились уже 400 участников
В Самаре из-за порыва теплотрассы на Полевой остались без горячей воды 15 домов, 2 детсада и 1 больница
В Самаре пьяный пешеход разбил своим телом лобовое стекло «Приоры»
Топ-5 мест Самары для романтичных селфи и красивых видео
Все для борьбы с гололедом: на дороги Самары высыпят до 250 тонн реагентов
На прилавке в самарском супермаркете нашли просроченный сыр