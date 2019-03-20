Продолжают готовиться к паводку: в Самаре очистили уже половину дождеприемников

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-20T10:19:44+03:00

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В Самаре службы благоустройства продолжают работу по подготовке к предстоящему паводку. Для этого они очищают дождеприемные колодцы от снега, мусора и листвы, а также убирают ледяные пробки. Сейчас коммунальщики занимаются прочисткой ливневок на внутриквартальных территориях. Половину колодцев уже привели в порядок.

- Дождеприемники на внутриквартальных дорогах очищать сложнее. Совсем рядом – жилой фонд, чаще попадается мусор. На один объект уходит порядка 30-40 минут, тогда как для расчистки колодцев на улично-дорожной сети – около 20 минут. Лед в системах удаляется с помощью горячей воды температурой от 65 до 80 градусов, - рассказал мастер участка «Центральный» МП Самара «Инженерные системы» Юрий Каеров.

По словам специалистов, на данный момент в районах остаются под снегом еще около 10%. Планируется, что очистка дождеприемников будет проведена в течение 1-2 недель. Кроме того, до конца этой недели сотрудники МП «Инженерные системы» завершат пролив дождеприемников на дорогах города.

- Если еще в начале второй декады марта на дорогах была открыта лишь половина колодцев, то сейчас – уже около 90%. Всего пролито 1800 дождеприемников, в том числе в особо опасных местах - 972 колодца, - отметил главный инженер МП «Инженерные системы» Олег Прокопенко.

Помимо прочистки дождеприемников, коммунальщики сейчас занимаются еще и откачиванием воды с подтопленных дорог. Основные работы ведутся в Кировском и Куйбышевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU