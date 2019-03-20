Летом из Самары запустят прямые авиарейсы в Алматы

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-20T10:55:57+03:00

Пассажиров будут перевозить на Boeing один раз в неделю

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В расписании аэропорта Курумоч в ближайшее время появится новый регулярный маршрут. Летом этого года из Самары начнут летать самолеты в Алматы.

- Это будет прямое авиасообщение. Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind. Первый рейс запланирован на 7 июня. Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.

Предполагается, что самолеты в Алматы будут летать раз в неделю - по пятницам. Вылет из Самары - в 1:00 по местному времени, а обратно - в 7:15. Отметим, что авиакомпания Nordwind уже давно работает с аэропортом Курумоч. Она выполняет рейсы до Москвы, Сочи, Симферополя, Антальи, а также в Бургас и Ираклион.

ИСТОЧНИК KP.RU