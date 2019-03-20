2019-03-20T12:35:14+03:00
Общество

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду более 1,1 млрд рублей

Больше всего неплательщиков «скрываются» в Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Теплоэнергетики пригрозили жителям региона судами и штрафами за долги по "коммуналке"Теплоэнергетики пригрозили жителям региона судами и штрафами за долги по "коммуналке"Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Долги жителей Самарской области за тепло продолжают расти. На данный момент они превысили уже 1,1 млрд рублей. Хуже всего дела обстоят в Самаре. Жители областной столицы задолжали теплоэнергетикам около 865 млн рублей. Тольяттинцы оставили без оплаты 315 млн рублей, а жители Новокуйбышевска — примерно 2 млн рублей. Взыскивать долги с неплательщиков приходится через суд.

- Только в Самаре с начала года в суды направлено около 2 тысяч заявлений на общую сумму в 30 млн рублей. Мы уже направили сведения о долгах в коллекторское агентство. Сейчас его специалисты приступили к взысканию 190 млн рублей, которые не оплатили 6400 жителей региона, - рассказали в пресс-службе Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

С должниками теплоэнергетики борются и другими методами. К примеру, она начали размещать на подъездах списки, в который указывается номер квартиры и сумма, которую задолжал ее владелец за два или более месяцев. В этих списках сейчас находятся более 15 тысяч жителей Самары и Тольятти. Если они не погасят долг, то на них будут направлены иски в суд.

Как отмечают представители «Т Плюса», долги можно будет оплатить в рассрочку. Для этого нужно обратиться в клиентский центр. Кроме того, с 11 марта по 31 мая в регионе будет проходить акция «Весна — тают пени!», благодаря которой при оплате квитанции за тепло и горячую воду долги будут списываться без учета пеней.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Благодаря "эффективному контракту" врачи Самарской области получают копейки. Журналисты КП выяснили, как начисляется зарплата медицинских работников и когда они будут получать больше

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24