Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду более 1,1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-20T12:35:14+03:00

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Долги жителей Самарской области за тепло продолжают расти. На данный момент они превысили уже 1,1 млрд рублей. Хуже всего дела обстоят в Самаре. Жители областной столицы задолжали теплоэнергетикам около 865 млн рублей. Тольяттинцы оставили без оплаты 315 млн рублей, а жители Новокуйбышевска — примерно 2 млн рублей. Взыскивать долги с неплательщиков приходится через суд.

- Только в Самаре с начала года в суды направлено около 2 тысяч заявлений на общую сумму в 30 млн рублей. Мы уже направили сведения о долгах в коллекторское агентство. Сейчас его специалисты приступили к взысканию 190 млн рублей, которые не оплатили 6400 жителей региона, - рассказали в пресс-службе Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

С должниками теплоэнергетики борются и другими методами. К примеру, она начали размещать на подъездах списки, в который указывается номер квартиры и сумма, которую задолжал ее владелец за два или более месяцев. В этих списках сейчас находятся более 15 тысяч жителей Самары и Тольятти. Если они не погасят долг, то на них будут направлены иски в суд.

Как отмечают представители «Т Плюса», долги можно будет оплатить в рассрочку. Для этого нужно обратиться в клиентский центр. Кроме того, с 11 марта по 31 мая в регионе будет проходить акция «Весна — тают пени!», благодаря которой при оплате квитанции за тепло и горячую воду долги будут списываться без учета пеней.

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ИСТОЧНИК KP.RU