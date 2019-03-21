Теплоэнергетики пообещали закончить работы на Садовой, где прохудилась труба, к 13:00

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-21T08:19:13+03:00

На время ремонта поврежденного участка дорогу от Ульяновской до Вилоновской закрыли для проезда

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В Самаре сотрудники Предприятия тепловых сетей продолжают ремонтные работы на месте повреждения трубопровода на улице Садовой. Сейчас они занимаются заменой изношенного участка трубы диаметром 500 мм и длиной 15 метров.

- На объекте работают 20 сотрудников ПТС и 7 единиц техники. Сварочные работы они должны завершить к 11:00. Полностью восстановить подачу тепла в дома планируется до 13:00, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что коммунальная "неприятность" произошла в среду, 20 марта, ближе к вечеру. Из-за прохудившейся трубы проезжую часть улицы Садовой затопило кипятком. Кроме того, в районе дома № 221 образовался провал. До его устранения сотрудники ГИБДД перекрыли участок улицы Садовой от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской.

ИСТОЧНИК KP.RU