«Просто умница»: Шура оценил талант победительницы шоу «Ты супер!» Дианы Анкудиновой

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-21T10:34:53+03:00

Певец встретился с тольяттинкой и даже сделал с ней снимок на память

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Известный российский эстрадный певец Шура запостил в своем Инстаграме совместную фотографию с Дианой Анкудиновой. 16-летняя девушка из Тольятти прославилась после своей победы на популярном шоу «Ты супер!».

- Неожиданная и приятная встреча с талантливой Дианой Анкудиновой - победительницей проекта «Ты супер!». Дианочка, ты умница, - подписал снимок Шура.

Совместная фотография Дианы и Шуры набрала более 2 тысяч «лайков» и множество положительный комментариев. Подписчики певца отметили удивительный талант и шикарный голос девушки, на что Шура ответил: «Согласен на все 100». К слову, многие поклонники Дианы пожелали ей попасть на «Евровидение». По их мнению, она обязательно займет на этом конкурсе первое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU