2019-03-22T12:32:42+03:00
Общество

"Агрессивный феминизм": дело девушек из Тольятти, которых не берут в армию, рассмотрят в Верховном суде РФ

Яна Сургаева пытается оспорить приказы Росгвардии и Минобороны России, в соответствии с которыми женщина может служить по контракту не на всех должностях.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Яна Сургаева хочет служить в спецназе ГРУЯна Сургаева хочет служить в спецназе ГРУ
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В Верховном суде России приняли исковое заявление Яны Сургаевой из Тольятти. Девушка пытается оспорить приказы Росгвардии и Минобороны России, в соответствии с которыми женщина может служить по контракту не на всех должностях.

- Административное исковое заявление подано о дискриминации прав лиц женского пола на поступление на воинскую службу по контракту на должности стрелка, снайпера и водителя, - говорится в документах делопроизводства. – Иск поступил 18 марта. Два ответчика: Минобороны и Росгвардия.

Напомним, 22-летняя тольяттинка пыталась поступить на военную службу. Яна мечтала служить в спецназе ГРУ и пошла в военкомат. Там девушке отказали: нет женских вакантных мест.

- Вообще-то по Конституции мужские и женские права равны. И если есть мужские вакантные места, значит, есть и женские. А мне отказали просто по половому признаку, - уверена Яна Сургаева. После этого Яна обращалась в разные военные части в Самарской области, в командование Центрального военного округа – везде отказ.

- Статья 253 ТК РФ только ограничивает применение женского труда, но не запрещает его. А Министерство обороны ссылается на внутренний ведомственный приказ, который запрещает лицам женского пола проходить военную службу по контракту, - комментирует юрист девушки Дмитрий Третьяков. – Конституция не указ. Во всем ЦВО, куда входит несколько областей, женских вакансий нет. При этом войсковые части захлебывается от нехватки стрелков, снайперов, водителей.

Ранее девушки уже обращались в Верховный суд, однако их иск перенаправили в Центральный районный суд Тольятти. В районном суде сообщили, что дело об обжаловании нормативно-правовых актов должны рассмотреть все-таки в Верховном суде. Заседание назначено на 24 апреля.

В военкомате Самарской области ранее назвали эту историю "агрессивным феминизмом".

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Девушки собирались пойти в армию, однако им отказали: якобы женских вакантных мест нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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