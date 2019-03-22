2019-03-22T14:06:58+03:00
Спорт

Молодежка «Крыльев Советов» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 2:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Встреча проходила на стадионе «Металлург»Встреча проходила на стадионе «Металлург»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Молодежный состав «Крыльев Советов» и тольяттинский «Акрон», который планирует заявиться в ПФЛ на следующий сезон, сыграли вничью в контрольном матче. Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счетом 2:2.

- В начале первого тайма команда гостей быстро вышла вперед и развила свой успех. У «Крыльев» в концовке тайма один мяч с пенальти отквитал Александр Богомолов. Развязка наступила под занавес встречи, когда Бахадур Соколов точным ударом сравнял счет, - рассказали в пресс-службе «КС».

Завтра, 23 марта, контрольный матч проведет основной состав «Крыльев». Самарцы сыграют с саратовским «Соколом» на «Металлурге». Встреча начнется в 13:00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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