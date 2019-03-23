2019-03-23T15:55:59+03:00
Общество

В Самаре установят дорожные знаки на 79 млн рублей

Кроме того, подрядчик нанесет дорожную разметку, установит светофоры и пешеходные ограждения
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Подрядчика выберут 12 апреля. Перечень адресов и схемы установки предоставят на следующий день.Подрядчика выберут 12 апреля. Перечень адресов и схемы установки предоставят на следующий день.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре установят новые дорожные знаки. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

- Подрядчик должен будет установить дорожные знаки, пешеходные ограждения, светофоры, а также нанести дорожную разметку. На это выделят 79,8 млн рублей, - говорится в документах закупки.- Работы оплачивает администрация города Самара, деньги выделят из бюджета.

Подрядчика выберут 12 апреля. Перечень адресов и схемы установки предоставят на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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