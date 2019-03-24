2019-03-24T16:19:57+03:00
Происшествия

В Самаре на Красноглинском шоссе столкнулись элитная иномарка и ВАЗ-2113

Серьезно пострадал водитель отечественной машины
Евгения ВАСИНА
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Фото группы samarskie_voditeli/vk.comФото группы samarskie_voditeli/vk.comФото: Социальные сети
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Серьезное ДТП произошло 24 марта в Самаре на Красноглинском шоссе. Так лоб в лоб столкнулись Рейндж Ровер и ВАЗ-2113. Водитель иномарки самостоятельно вышел из покорёженной машины, а вот чтобы спасти водителя отечественной легковушки пришлось применять спец инструменты.

- Сильно пострадал водитель «тренашки». Его достают из машины, у него переломаны ноги, рука, лицо в крови. Спасибо бригаде неотложки, которая проезжала мимо и остановилась помочь еще до приезда скорой. Дай Бог, чтобы он поправился, - сообщили очевидцы.

По предварительной информации иномарка вылетела на встречную полосу движения. Очевидцы утверждают, что водитель был в нетрезвом состоянии. Так ли это, а также, что стало прочной аварии, предстоит установить специалистам.

ДТП в Самаре на Красноглинском шоссе .

ИСТОЧНИК KP.RU

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