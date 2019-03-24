Стали известны подробности страшной аварии на Красноглинском шоссе

СЕГОДНЯ 19:22 2019-03-24T19:22:19+03:00

Оказалось, что в ДТП участвовало три машины

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Самарские полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии, которая произошла в воскресенье, 24 марта на Красноглинском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, авария ДТП произошло примерно в 11.30 в районе остановки общественного транспорта "Горелый Хутор".

- Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 31-летний водитель автомобиля Range Rover ехал со стороны Мехзавода в направлении Управленческого. Мужчина допустил столкновение с автомобилем Toyota, который ехал впереди, управлял машиной 33-летний водитель. От удара автомобиль Toyota отбросило на «встречку», где произошло он столкнулся с ВАЗ-2113 под управлением 24-летнего водителя, - сообщили правоохранители.

Водителя отечественной машины пришлось спасать с помощью спецоборудования. Мужчину буквально вырезали из покорёженного автомобиля. Сейчас он госпитализирован. Информация о других пострадавших в ДТП уточняется.

По результатам проведенной экспертизы сотрудники полиции установили, что предполагаемый виновник аварии - водитель автомобиля Range Rover, был пьян. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- Помните, что садясь за руль в состоянии опьянения вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье окружающих! Соблюдайте Правила дорожного движения! – обратились полицейские к автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU