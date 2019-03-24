2019-03-24T19:22:19+03:00
Происшествия

Стали известны подробности страшной аварии на Красноглинском шоссе

Оказалось, что в ДТП участвовало три машины
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Количество пострадавших уточняетсяКоличество пострадавших уточняетсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Самарские полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии, которая произошла в воскресенье, 24 марта на Красноглинском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, авария ДТП произошло примерно в 11.30 в районе остановки общественного транспорта "Горелый Хутор".

- Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что 31-летний водитель автомобиля Range Rover ехал со стороны Мехзавода в направлении Управленческого. Мужчина допустил столкновение с автомобилем Toyota, который ехал впереди, управлял машиной 33-летний водитель. От удара автомобиль Toyota отбросило на «встречку», где произошло он столкнулся с ВАЗ-2113 под управлением 24-летнего водителя, - сообщили правоохранители.

Водителя отечественной машины пришлось спасать с помощью спецоборудования. Мужчину буквально вырезали из покорёженного автомобиля. Сейчас он госпитализирован. Информация о других пострадавших в ДТП уточняется.

По результатам проведенной экспертизы сотрудники полиции установили, что предполагаемый виновник аварии - водитель автомобиля Range Rover, был пьян. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- Помните, что садясь за руль в состоянии опьянения вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье окружающих! Соблюдайте Правила дорожного движения! – обратились полицейские к автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти прокуратура нашла множество нарушении в работе потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса»
«У них не было сил погрузить его в машину»: самарцы рассказали, как у ОДО медики помогали неизвестному мужчине
В Самаре ищут 45-летнего мужчину в черной куртке
В Самаре на Красноглинском шоссе столкнулись элитная иномарка и ВАЗ-2113
В Самарской области неизвестный передал 120 тысяч рублей на лечение больной девочки
В Сызрани расчистка крыши от снега закончилась погромом
МЧС предупреждает: «В Самарской области ожидается сильный снегопад и ветер»
Житель Самарской области хотел погонять "под градусом", но был пойман
«Она решила уплыть»: в Самаре вместе с льдиной откололась прорубь для зимнего купания
В Самаре горело здание бывшего ДК "Знамя"
«Голодные люди»: сызранские рыбаки-экстремалы попали на видео
«В центре города хотят сжигать людей? »: власти объяснили, откуда появились слухи о строительстве крематория в Жигулевске
Разыскивают в Таджикистане: жителя Сызрани могут посадить за самовольное оставление места службы
В Самаре установят дорожные знаки на 79 млн рублей
"Крылья Советов" обыграли саратовский "Сокол" в контрольном поединке
В Самаре умер начальник Главного Радиочастотного центра Владимир Тимашков
Трое погибли: в Ульяновской области разбился автобус «Ульяновск – Самара»
«Собрали больше тысячи человек»: в Самаре прошел митинг против «мусорной реформы»
Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вылетела из турнира WTA в Майями
В Самаре двух человек, больных туберкулезом, приговорили к принудительному лечению
Жары не ждать: синоптики рассказали, каким будет лето в 2019 году в Самарской области
Хранил для самообороны: в Самарской области у пенсионера нашли самодельное ружье и 9 кг конопли
В Самаре восстановили подачу тепла после аварии на тепломагистрали на ул. Советской Армии
«Динамо Самара» крупно уступило «Сибиряку»