2019-03-25T08:11:23+03:00
Общество

В Самарской области во время лыжного марафона умер 35-летний спортсмен

По предварительным данным, причиной гибели мужчины могла стать остановка сердца
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
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В воскресенье, 24 марта, на лыжном марафоне «Самарская лука-2019», который проходил в Ширяево, произошла трагедия. Там во время забега на 40 километров скончался 35-летний спортсмен из Сызрани Владимир Красовский. Об этом пишет «Маленькая Сызрань» со ссылкой на очевидцев.

- Во время гонки скоропостижно ушел из жизни Владимир Красовский. Остановилось сердце… Ему было всего 35 лет. Даже не хочется в это верить, - рассказали знакомые сызранца.

Отметим, что несколько лет назад во время «Лыжни России» произошел похожий случай. Тогда внезапно скончался известный сызранский спортсмен Василий Камышанец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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