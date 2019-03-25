Налоговая в Самаре зовет арендодателей сверить сведения о лицах, которым они сдают помещения

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-25T09:34:01+03:00

Информацию о порядке проведения сверки можно получить по телефонам 933-45-43 и 933-45-54 или направив контактную информацию на адрес электронной почты opercont.r6316@nalog.ru

Изменить размер текста: A A

ИФНС России по Октябрьскому району Самары приглашает собственников коммерческой недвижимости, находящейся на территории Октябрьского района г. Самары, предоставляющих помещения по договорам аренды юридическим лицам, для проведения совместной сверки сведений о лицах, использующих адреса принадлежащей недвижимости в качестве адреса места нахождения, внесенного в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Информацию о порядке проведения сверки можно получить по телефонам 933-45-43 и 933-45-54 или направив контактную информацию на адрес электронной почты opercont.r6316@nalog.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU