2019-03-25T09:34:01+03:00
Общество

Налоговая в Самаре зовет арендодателей сверить сведения о лицах, которым они сдают помещения

Информацию о порядке проведения сверки можно получить по телефонам 933-45-43 и 933-45-54 или направив контактную информацию на адрес электронной почты opercont.r6316@nalog.ru
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Налоговая в Самаре зовет арендодателей сверить сведения о лицах, которым они сдают помещенияНалоговая в Самаре зовет арендодателей сверить сведения о лицах, которым они сдают помещенияФото: Архив "КП"
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ИФНС России по Октябрьскому району Самары приглашает собственников коммерческой недвижимости, находящейся на территории Октябрьского района г. Самары, предоставляющих помещения по договорам аренды юридическим лицам, для проведения совместной сверки сведений о лицах, использующих адреса принадлежащей недвижимости в качестве адреса места нахождения, внесенного в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Информацию о порядке проведения сверки можно получить по телефонам 933-45-43 и 933-45-54 или направив контактную информацию на адрес электронной почты opercont.r6316@nalog.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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