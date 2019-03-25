2019-03-25T13:02:02+03:00
Общество

Айвар Кинжабаев, который пережил вооруженное нападение, вернулся на пост главы самарского Росимущества

До недавнего времени чиновник трудился в Москве
Анастасия ФИЛАТОВА
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Айвар Кинжабаев вернулся на пост руководителя территориального управления Росимущества по Самарской области. Эту должность он занимал с 2005 года, но в августе 2018 года перебрался на работу в Москву. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

- Вместо Айвара Кинжабаева пост исполняющего обязанности главы управления Росимущества по Москве занял Сергей Маркевич, - сообщили в столичном ведомстве.

Напомним, что Айвар Кинжабаев в ноябре прошлого года пережил вооруженное нападение. Вечером 10 числа в его дом, расположенный в Красноярском районе, ворвались четверо неизвестных, избили хозяина жилища, а затем ранили его ножом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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