«Сызрань-2003» проиграла белорусскому БАТЭ в первом международном матче клуба в истории
Встреча на сборах в Сочи завершилась со счетом 0:1
Фото: «Спутник-Спорт»
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«Сызрань-2003» на сборах в Сочи уступила в контрольном матче 15-кратному чемпиону Белоруссии БАТЭ. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Дмитрий Бага.
- Игра для нас получилась очень информативной. На фоне хорошего соперника видны все недостатки, над которыми необходимо ещё поработать в оставшееся время. Но в целом игрой ребят я доволен, - приводит слова главного тренера «Сызрани» Дмитрия Воецкого пресс-служба команды.
Эта встреча стала первой международной для сызранской команды.
ИСТОЧНИК KP.RU