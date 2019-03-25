«Сызрань-2003» проиграла белорусскому БАТЭ в первом международном матче клуба в истории

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-25T12:53:02+03:00

Встреча на сборах в Сочи завершилась со счетом 0:1

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«Сызрань-2003» на сборах в Сочи уступила в контрольном матче 15-кратному чемпиону Белоруссии БАТЭ. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил Дмитрий Бага.

- Игра для нас получилась очень информативной. На фоне хорошего соперника видны все недостатки, над которыми необходимо ещё поработать в оставшееся время. Но в целом игрой ребят я доволен, - приводит слова главного тренера «Сызрани» Дмитрия Воецкого пресс-служба команды.

Эта встреча стала первой международной для сызранской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU