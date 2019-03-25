Самарские таможенники задержали 79 кг украинской карамели
В Самару вновь пытались ввезти санкционные конфеты, произведенные украинской фабрикой Roshen. 79 кг карамели везли для продажи на территории Самарской области из республики Казахстан.
- Грузовую «Газель» с запрещенными сладостями таможенники задержали на международном автомобильном пункте пропуска Маштаково. Это уже не первый подобный случай. С начала 2019 года сотрудники Самарской таможни задержали более 1100 кг конфет украинской фабрики Roshen, - отметил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Рустам Тунтаев.
Водитель грузовика рассказал, что его попросили перевезти товар из Уральска в Самару. О том, что именно он вез, мужчина не знал. По факту произошедшего было возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров в РФ». Таможенники изъяли у водителя «Газели» всю партию конфет.
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ИСТОЧНИК KP.RU