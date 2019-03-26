2019-03-26T12:48:22+03:00
Общество

В Самаре сошедшая с крыши дома на Пролетарской снежная лавина повредила две иномарки

Местные жители весь март пытаются обратить внимание УК и властей на необходимость очистки крыши
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @Aleksey_smrФото: @Aleksey_smrФото: Twitter.com
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С дома № 177 на улице Пролетарской в Самаре сошла очередная снежная лавина. Если в начале марта ее «жертвами» стали рекламные конструкции и козырек магазина, то теперь она повредила два автомобиля «Рено». Упавший с крыши снег смял им капоты.

- Снова с крыши дома на Пролетарской сошла лавина. Минус пара машин. Вот такое в Самаре ЖКХ и контроль. А мы радуемся миллиардам из федерального бюджета на нацпроекты, а сами не можем людей от снега защитить, - написал в Твиттере местный житель, обращаясь к министру энергетики и ЖКХ Самарской области Сергею Маркову.

Снег проломил ограждение на крыше и рухнул на припаркованные возле дома машины Фото: Twitter.com

Снег проломил ограждение на крыше и рухнул на припаркованные возле дома машиныФото: Twitter.com

На обращение самарца отреагировала администрация Железнодорожного района. По словам чиновников, они уже неоднократно выезжали на место и выявляли факты неочистки крыши сотрудниками управляющей компании. В конце февраля районная администрация передала все материалы в региональную Госжилинспекцию. Сейчас по данному факту ведется производство. Кроме того, 11 марта на УК был составлен протокол об административном правонарушении. Его уже направили на рассмотрение в мировой суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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