В Самарской области средняя зарплата сократилась, а зарплата чиновников выросла

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-26T19:28:07+03:00

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Средняя заработная плата в Самарской области в январе 2019 года сократилась по сравнению с показателями декабря 2018 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Самарастатом. В январе жители региона в среднем получали 32 399 рублей. В декабре же в среднем по Самарской области зарплата была на уровне 40 651 рубля. По сравнению с январем 2018 года заработная плата жителей региона поднялась – тогда она была на уровне в 30 286 рублей.

А вот зарплаты чиновников в области выросли. Согласно данным Росстата, сотрудники правительства Самарской области в среднем получают 57 344 рубля. Это данные за 2018 год. По сравнению с 2017 годом зарплата выросла на 12%. Работники мэрий и районных администрация в среднем получали в прошлом году 38 073 рубля, а региональных подразделений федеральных органов власти – 36 448.

В январе 2019 года больше всех получали работники космического и воздушного транспорта – около 88 000 рублей, заводов по производству нефтепродуктов – около 55 600 рублей, предприятий по созданию компьютерных, оптических и электронных изделий – 51 500 рублей.

Самые маленькие зарплаты у тех, кто работает на швейных фабриках – около 9 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU